شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سلاح السيف تتجه إلى بولندا فجر غدٍ للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه فجر غدٍ السبت، بعثة سلاح السيف إلى بولندا للمشاركة فى بطولة كأس العالم تحت 20 سنة للسيف والمقرر إقامتها يومى 9 و10 ديسمبر الجارى . وتضم قائمة اللاعبين الثلاثى "مدحت معتز وأدهم معتز ومازن العربى" وذلك تحت قيادة المدرب خالد شريف، بينما يرأس البعثة سامر شريف عضو مجلس الإدارة . كان عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح أكد على مشاركة نفس البعثة فى منافسات كأس العالم بألمانيا المحدد له يو 16، 17 من نفس الشهر الجارى .

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سلاح السيف تتجه إلى بولندا فجر غدٍ للمشاركة فى كأس العالم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .