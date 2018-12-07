شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج بدورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق سيدات سلة الأهلى ببطولة دورى المرتبط بعد فوز فريق المرتبط على نظيره سبورتنج بنتيجة 51/54 بنهائي البطولة.
جاء تتويج الأهلى رغم أن فريق السيدات لم ينه مباراته أمام سبورتنج حيث ينص نظام البطولة على أن فريق المرتبط الذى يفوز فى مباراتى الذهاب والعودة يكون فائزًا باللقب دون النظر لنتيجة فريق السيدات.
وكان فريق مرتبط سيدات الأهلى فاز على سبورتنج فى مباراة الذهاب أمس 51/ 56.
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