أهداف الخميس.. ثنائية الزمالك.. وسداسية الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: يستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز الأهداف التي شهدها يوم أمس الخميس في التقرير التالي: الدوري المصري الزمالك (2) VS المصري البورسعيدي (0) كأس ملك إسبانيا ريال مدريد (6) VS ميليلة (1) الدوري السعودي القادسية (2) VS الاتفاق (0) شاهد ملخص حسين السيد، المحترف المصري في صفوف الاتفاق

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