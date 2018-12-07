شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطير الى المغرب اليوم لمواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر اليوم الجمعة بعثة فريق الاسماعيلى للمغرب برئاسة المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى ، لملاقاة الرجاء فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية والمقرر لها الثلاثاء المقبل علماً بأن مباراة الذهاب إنتهت بالتعادل السلبى . وتعاهد لاعبو الاسماعيلى على تخطى عقبة الرجاء المغربى لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية بالاضافة لتحقيق بطولة غابت كثيراً عن جدران القلعة الصفراء فضلا عن عوائدها المادية الضخمة التى من شأنها أن تحل جميع أزمات الدراويش المادية فى حالة التتويج بها . وضرب الدراويش موعدًا لملاقاة القطن الكاميروني لدور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي بعد تخطى عقبة بطل بوروندى بمجموع المباراتين 3-1 .

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