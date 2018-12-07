شكرا لقرائتكم شوقى غريب : أتمنى أن يزداد عدد اللاعبين الصغار في المنتخب الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرح شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى بخصوص مباراة المنتخب الهولندي الودية التى ستقام خلال معسكر اسبانيا فى مارس. وقال غريب فى تصريحات لقناة اون تى فى مع الاعلامى احمد شوبير سنواجه منتخب هولندا فى اللقاء القادم و هناك محولات لاتفاق مع منتخب اخر . وتمنى شوقى غريب أن يزداد عدد اللاعبين الصغار في المنتخب الأول فى الفترة القادمة من أجل تطوير الكرة المصرية وحتى الصعود لكاس العالم 2022 بقطر . وأكد شوقى غريب ان المنتخب الأوليمبى قدم العديد من العناصر للمنتخب الأول خلال الفترة الماضية ونسعى للمزيد من أجل مصر وتطوير الكرة المصرية.

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