شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى ينتظر عرضا يونانيا وآخر سعوديا بالميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أحمد مدبولى، صانع ألعاب الزمالك، عرضًا يونانيًا وآخر سعوديًا خلال الميركاتو الشتوى المقبل بعدما تلقى تأكيدات من وكيل أعماله برغبة بعض الأندية الخارجية فى ضمه .

وخرج أحمد مدبولى من حسابات السويسرى جروس بشكل نهائى خلال الموسم الحالى وأكتفى بالظهور فى بعض المباريات الودية فقط لاعتماد الخواجة على أسماء أخرى فى مركزه ما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله على سبيل الإعارة وإن كان مجلس الإدارة سبق وأعلن تمسكه بكل اللاعبين فى ظل كثافة المباريات بالموسم الحالى بمختلف البطولات محليًا وأفريقيًا .