شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل مغارة أفريقيا ويغلق صفحة الدورى مؤقتًا.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك لدخول مغارة أفريقيا وافتتاح مشواره بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بعد مواجهة المصرى مساء الخميس ضمن مؤجلات الدورى الممتاز، حيث يلتقى الأبيض مع القطن التشادى أحد أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجارى، قبل خوض مباراة العودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته فى تشاد.

وستشهد الساعات المقبلة قيام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراتى القطن التشادى أمام جوميدو بطل توجو فى دور الـ64 للبطولة لدراسة نقاط القوة والضعف لدى بطل تشاد ووضع الخطة المناسبة لخوض اللقاء المرتقب .