شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة السابعة بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة مباريات قوية فى منافسات الجولة السابعة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018/2019 .
تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من الزمالك مع سبورتنج وهليوبوليس مع 6 أكتوبر وسموحة مع الطيران والنصر مع الأهلى وأصحاب الجياد مع الصيد والزهور مع الشمس .
بينما تقام الجولة الثامنة يوم الجمعة القادم بلقاءات بين كل من، الزهور مع الزمالك والشمس مع أصحاب الجياد والصيد مع النصر والأهلى مع سموحة والطيران مع هليوبوليس و6 أكتوبر مع سبورتنج .
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