شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تتجه للمغرب لملاقاة الرجاء فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر اليوم الجمعة بعثة فريق الإسماعيلى للمغرب برئاسة المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى، لملاقاة الرجاء فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية والمقرر لها الثلاثاء المقبل علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى . وتعاهد لاعبو الإسماعيلى على تخطى عقبة الرجاء المغربى لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية بالإضافة لتحقيق بطولة غابت كثيرًا عن جدران القلعة الصفراء فضلاً عن عوائدها المادية الضخمة التى من شأنها أن تحل جميع أزمات الدراويش المادية حال التتويج بها . وضرب الدراويش موعدًا لملاقاة القطن الكاميرونى لدور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى بعد تخطى عقبة بطل بوروندى بمجموع المباراتين 3-1 .

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تتجه للمغرب لملاقاة الرجاء فى البطولة العربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .