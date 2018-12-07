مصدر لمصراوي: محمود وحيد أنهى اتفاقه مع الأهلي.. والإعلان الرسمي قد يكون الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مطلع على صفقة ضم الأهلي لظهير أيسر مصر المقاصة محمود وحيد، إن الأزمة التي نشبت بين الطرفين بسبب بعض بنود التعاقد قد انتهت بعد مفاوضات تمت يوم أمس الخميس.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الإعلان الرسمي عن صفقة محمود وحيد قد يكون عصر اليوم الجمعة بعد توقيع العقود بين الطرفين.

وكان محمد مجد المشرف العام على فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، قد أشار في تصريحات يوم أمس الخميس ليلا كورة أن صفقة انتقال اللاعب محمود وحيد للأهلي ستنتهي بمقابل مادي فقط دون الحصول على لاعبين.

يُذكر أن وحيد ـ صاحب الـ 24 عاماً ـ شارك مع مصر المقاصة في 16 مباراة خلال الموسم الجاري بين بطولتي الدوري وكأس مصر؛ حيث سجل هدفًا وصنع 5 آخرين لزملائه خلال 1397 دقيقة لعب.