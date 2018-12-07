عامر حسين يكشف لمصراوي موعد وخصم الزمالك المقبل في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن مباراة الزمالك القادمة في بطولة الدوري ستكون أمام نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري.

وسادت حالة من الغموض حول الفريق الذي سيواجه الزمالك في الجولة التالية من الدوري بعد فوز القلعة البيضاء على المصري يوم أمس الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري؛ خاصة بعد تأكد غياب مدافعه محمود علاء عن صفوف الفريق في المباراة المقبلة لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

وأشار عامر حسين، في تصريحات خاصة لمصراوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ـ إلى أن المباراة ستُقام يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر الجاري على أن تؤجل مباريات الإسماعيلي، بيراميدز، الأهلي المتبقية له من الدور الأول ليناير المقبل.

يُذكر أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك قد أوضح مساء يوم أمس الخميس، أنهم حددوا يوم 14 ديسمبر الجاري كموعد لذهاب الدور الثاني من الكونفيدرالية الأفريقية أمام القطن التشادي.