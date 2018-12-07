رياضة | عبد الفتاح: لا نظلم أبناء الحكام ومعظمهم حكام جيدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الفتاح: لا نظلم أبناء الحكام ومعظمهم حكام جيدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة أن أبناء الحكام لا يتعرضون للظلم من لجنة الحكام كما يعتقد البعض، مشيرًا إلي أنه يسعي لتحقيق العدالة للجميع. وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أبناء الحكام يمثلون ضغوط على أباءهم ومستحيل نظلمهم ولكن بـ"نكرمهم شوية" وذلك خطأ". وأتم: " معظم أبناء الحكام سيكونوا حكام جيدين".

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