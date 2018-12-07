رياضة | الزمالك يواجه بتروجت بالدوري 28 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه بتروجت بالدوري 28 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 28 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري العام.
ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي" الكونقدرالية" والمقرر له يوم 14 الجاري على استاد بتروسبورت.
ويخوض الزمالك بطولة الكونفدرالية الافريقية باعتباره حامل لقب بطولة كأس مصر بالفوز على سموحة.
يذكر أن يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 35 بفارق 9 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
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