كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نفاذ تذاكر ديربي الهلال والنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال نفاذ تذاكر لقاء ديربي الرياض أمام النصر، المقرر إقامته غد السبت لحساب المرحلة الثانية عشر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين). ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "نفاذ تذاكر لقاء الهلال النصر، التي وجه سمو رئيس النادي محمد بن فيصل بتخصيص دخلها إلى عائلة لاعب الهلال الراحل سلطان البرقان بالتضامن مع شركة صلة". ويحتل الهلال صدارة جدول الدوري برصيد 28 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه النصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | نفاذ تذاكر ديربي الهلال والنصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .