رياضة | رومارينيو يكشف سبب هزيمة الاتحاد أمام الفيصلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رومارينيو يكشف سبب هزيمة الاتحاد أمام الفيصلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى البرازيلي رومارينيو داسيلفا، لاعب فريق اتحاد جدة أن الأخطاء الفردية المكررة كانت السبب في هزيمة فريقه أمام الفيصلي، موضحاً أن اللاعبين يفشلون دائماً في تفادي الأخطاء.

وواصل الاتحاد مسيرته الكارثية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه الفيصلي اليوم الخميس في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

وتجمد رصيد الاتحاد عند ثلاث نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن في المسابقة.

وقال رومارينيو في تصريحات إعلامية عقب المباراة "إن اللاعبين يدخلون اللقاء بتركيز قليل للغاية ما يجعلهم يرتكبون الأخطاء. نعود دائماً للخلف ونتلقى الأهداف ولا نستطيع العودة للمباراة والأمور تكون أصعب".

أوضح اللاعب البرازيلي إنه لايمكن اللوم على خط الدفاع فقط، حيث قال "الفريق كله يخطئ.. أثق في قدراتي وأنا لاعب مميز ولكن لابد من أن يساعدني زملائي وأتأثر بالخلل من حولي".

من جانبه، أكد عمار الدحيم لاعب الفريق إنه زملائه يجتهدون إلا أن الحظ لايقف بجانبهم، وقال "نحاول التركيز وتحسين الأحوال ، القادم أفضل".