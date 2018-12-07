رياضة | بيليتش: ما يحدث للاتحاد أمر مستحيل.. وأنا المسئول عن سوء النتائج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيليتش: ما يحدث للاتحاد أمر مستحيل.. وأنا المسئول عن سوء النتائج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، عن استيائه من مستوى ونتائج الفريق رغم اجتهاد لاعبيه في التدريبات.

وتلقى فريق الاتحاد الهزيمة أمام الفيصلي 1 / 2 ضمن المرحلة الثانية عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) اليوم الخميس.

قال بيليتش- في تصريحات عقب نهاية المباراة: "من الصعب عليّ التحدث بعد هذه الخسارة، من الصعب أن نبدأ كل مباراة ونحن متأخرون بهدف".

أكمل: "أنا لا أصدق هذه النتائج .. مايحدث لفريقي أمر من المستحيلات".

فسر بيليتش حديثه "في كل المباريات التي أدرتها للاتحاد، استقبلنا الكثير من الأهداف السهلة وبأخطاء فردية".

ومضى قائلا: "نحن نتدرب على الضربات الثابتة بعد كل مباراة لأن لياقة لاعبي الفريق البدنية أقل بكثير من باقي لاعبي الأندية الأخرى، ولذلك نستقبل الأهداف".

وواصل " ما يمكنني قوله الآن أنه لابد أن نستمر بالعمل والتدرب بشكل أكبر".

اختتم بيليتش حديثه قائلا "أنا المسؤول عن نادي الاتحاد على الرغم من عدم اختياري للفريق ولكن ماذا أفعل؟ هل أضع حارسين في المرمى لمنع الأهداف الساذجة".