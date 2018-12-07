كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام عبد الفتاح: تطبيق تقنية الـVAR بالدوري المصري متوقفة على شراء الأجهزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أن تطبيق تقنية الـ VAR في الدوري المصري تتوقف على شراء الشركة الراعية للأجهزة الخاصة بتلك التقنية.
وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تطبيق تقنية الـVAR متوقفة على شراء الأجهزة الخاصة بها".
وأضاف: " إذا قامت الشركة الراعية بشراء أجهزة الـVAR سيتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل".
وتابع: " تأجير أجهزة الـVAR يُكلفنا 5 آلاف دولار في المباراة الواحدة، وأقترح تأجير الأجهزة في العام الأول لتطبيقها في الدوري المصري".
وأكد "عبد الفتاح" أنه ضد تطبيق تقنية الـVAR لأنها تفقد كرة القدم متعتها
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عصام عبد الفتاح: تطبيق تقنية الـVAR بالدوري المصري متوقفة على شراء الأجهزة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .