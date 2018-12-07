رياضة | عصام عبد الفتاح: تطبيق تقنية الـVAR بالدوري المصري متوقفة على شراء الأجهزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام عبد الفتاح: تطبيق تقنية الـVAR بالدوري المصري متوقفة على شراء الأجهزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أن تطبيق تقنية الـ VAR في الدوري المصري تتوقف على شراء الشركة الراعية للأجهزة الخاصة بتلك التقنية.

وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تطبيق تقنية الـVAR متوقفة على شراء الأجهزة الخاصة بها".

وأضاف: " إذا قامت الشركة الراعية بشراء أجهزة الـVAR سيتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل".

وتابع: " تأجير أجهزة الـVAR يُكلفنا 5 آلاف دولار في المباراة الواحدة، وأقترح تأجير الأجهزة في العام الأول لتطبيقها في الدوري المصري".

وأكد "عبد الفتاح" أنه ضد تطبيق تقنية الـVAR لأنها تفقد كرة القدم متعتها