رياضة | عبد الفتاح: الحكام المصريين الأقل إرتكابا للأخطاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الفتاح: الحكام المصريين الأقل إرتكابا للأخطاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة أن الحكام المصريين الأقل إرتكابًا للأخطاء. وأضاف " عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " حكامنا الأقل إرتكابًا للأخطاء، والتخكيم المصري في تطور دائم". وتابع: " مؤمن بالتحليل التحكيمي عبر الفضائيات لأنه درس خصوصي للحكام، ولكن يجب أن يتم التحليل بطريقة صحيحة". وأتم: " حريصين على معالجة أخطائنا بشكل مستمر وندرس تثبيت الحكام الاضافيين".

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