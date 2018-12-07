رياضة | نتائج مباريات دور 32 من كأس ملك إسبانيا.. تأهل الكبار وعجز سيلتا أمام سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات دور 32 من كأس ملك إسبانيا.. تأهل الكبار وعجز سيلتا أمام سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتملت عقد الـ 16 فريق المتأهلين لدور ثمن النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا، ولم تحدث أي مفاجأت إلا في مواجهة واحدة، حيث أسدل الستار علي مجريات دور الـ 32 مساء اليوم الخميس، بعدما أنتهت مباريات إياب دور الـ 32 من البطولة.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج وإحصاءات الدور المنقضي، والفرق المتبارية التي ستكمل سباق المنافسة علي اللقب المحلي الثاني في إسبانيا، من أجل الظفر به في إبريل المقبل.

- تأهل برشلونة حامل اللقب الموسم الماضي، بعدما خاض مواجهتي الذهاب والإياب أمام كولتورال ليونيسا ببعض لاعبي الفريق الأول، مع إعطاء فرصة من فريق الرديف الذين تألقوا وأثبتوا جدارتهم في اللعب مع الفريق الأول، وحقق الفوز ذهابًا بهدف نظيف خارج القواعد، وفي الإياب انتصر برباعية مقابل هدف واحد.

- فيما تخطي وصيف البطولة السابقة فريق إشبيلية نظيره سي دي فيلانوفينسي بصعوبة بالغة، بعدما تعادل معه ذهابًا بملعبه سلبيًا، قبل أن يستضيفه في ملعب سانشيز بيزخوان ويتغلب عليه بهدف نظيف.

- وحقق ريال مدريد انتصارين كبيرين خارج ملعبه امام مليلية برباعية نظيفة، قبل أن يستقبلهم في ملعبه السنتياغو برنابيو ويدك شباكهم بسداسية مقابل هدف.

- بينما تجاوز أتليتكو مدريد سانت أندرو بشباك خالية بعدما حقق الفوز خارج ملعبه بهدف نظيف، وعلي ملعبه في واندا ميتروبوليتانو برباعية نظيفة.

- وفي مفاجئة من العيار الثقيل خرج سيلتا فيغو من المنافسات مبكرًا، بعدما تعادل علي ملعبه بنتيجة 1-1 أمام نظيره ريال سوسيداد، قبل أن ينال هزيمة علي ملعب الأخير بهدفين نظيفين.

- بينما ودع إيبار المسابقة علي يد سبورتينغ خيخون بعدما خسر خارج ملعبه بهدفين نظيفين، ولم يستطع التعويض وتعادل إيجابيًا بهدفين لكل فريق.

- وخطف جيرونا نظيره ديبورتيفو ألافيس، حيث حقق تعادل ايجابي بنتيجة 2-2 علي ملعب الأخير، ثم أنتصر عليه في عقر داره بهدفين مقابل هدف.

- وسحق فياريال نظيره ألميريا بنتيجة 11-3 في مجموع المباراتين، حيث من شاهد مباراة الذهاب علي ملعب الأخير، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، يتوقع ان مباراة الإياب ستكون صعبة في معقل الغواصات التي كان لها رأي أخر وأمطرت شباك ألميريا بثماني أهداف مع الرأفة.

- وفلت إسبانيول الفريق الكتالوني من مصير مجهول أمام قادش بعدما أنقذته قاعدة إحتساب الهدف بهدفين في حالة تساوي الأهداف، وهو ما حدث معه حيث خسر ذهابًا في ملعب قادش بهدفين لهدف، لينتصر إيابًا بهدف نظيف جعله بين الصاعدين.

- بينما حقق أتليتك بلباو نتيجة عريضة علي هويسكا برباعية نظيفة ذهابًا ومثلها إيابًا ليكون بين الـ 16 الكبار.

- وكرر بلد الوليد فوزه بهدفين لهدف عندما أستقبل ريال مايوركا في ملعبه، حيث فاز بنفس النتيجة علي ملعب الأخير، ليواصل تألقه هذا الموسم بعد أن أصبح النادي ملك للظاهرة رونالدو البرازيلي بالمشاركة مع مستثمرين أخريين.

- وحقق خيتافي فوزًا كبيرًا علي قرطبة بعدما فاز عليه في معقله بهدفين لهدف، عاد لينتصر بخماسية مقابل هدف، ليلحق بركب المتأهلين لدور الـ 16.

- وصعد فالنسيا بعد الفوز علي إيبرو بهدفين لهدف في الذهاب، وفي ملعبه المستايا أستطاع تكرار الفوز ولكن بهدف نظيف.

- وحقق ديبورتيفو ليجانيس مفاجأة كبيرة، بعدما توقع البعض خروجه من البطولة بعدما تعادل أمام رايو فاليكانو بهدفين لكل فريق علي ملعبه، وسيكون موقف الفريق الأخير أفضل منه حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة أقل من 2-2 أو الفوز، ولكن ليجانيس حقق الصعب وفاز بهدف نظيف ليصل لدور الـ 16.

- وتجاوز ريال بيتيس نظيره راسينغ سانتانديربخماسية نظيفه في مجموع المباراتين، حيث حقق الفوز خارج ملعبه بهدف نظيف، ثم فاز بنتيجة عريضة برباعية مقابل لا شئ.

- وتخطي ليفانتي فريق سي لوجرونيس بهدفين نظيفين إيابًا بعدما تعادل في ملعبه بهدف لكل فريق.

وشهدت مباريات الذهاب 43 هدفًا في 16 مباراة بمعدل 2.6 هدفًا في المباراة الواحدة، بينما في مباريات الإياب سجل 56 هدفًا بمعدل 3.5 هدفًا في اللقاء.

ويحتل صدارة هدافي البطولة حتي الان، الكاميروني كارل توكو إيكامبي مهاجم فياريال مناصفة مع الإسباني اريتز ادوريز زوبيلديا، برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وشهدت مباريات الذهاب حالتي طرد، للاعب تياغو بورتوغا لاعب فريق إيبرو، والثانية كانت من نصيب سيرجيو ماركوس لاعب ليونسيا.

وتم إحتساب 5 ضربات جزاء، تم تسجيلهم جميعًا، وشهدت المباريات أيضًا إحراز 5 أهداف عن طريق الخطأ في مرماهم.