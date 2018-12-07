بيليه يهاجم ميسي بتصريح مهين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفض نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، المقارنة بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قاد فريق برشلونة الإسباني، مؤكدا أنه اللاعب الأفضل في العالم بوضوح.

أسطورة منتخب البرازيل في الستينات والسبعينات، هاجم ليونيل ميسي نجم برشلونة، وأكد أن افتقاد ميسي لبعض المهارات يجعله بعيدا عن المقارنة بهداف البرازيل الأسطوري.

صحيفة “Folha de S.Paulo”، نقلت عن بيليه قوله: كيف ستقارن بين شخص يلعب بالرأس بشكل جيد ويركل الكرة باليمين واليسار، وشخص آخر يستخدم قدم واحدة في اللعب، ويعتمد على مهارة واحدة ولا يعرف ضرب الكرة بالرأس؟.

بيليه البالغ من العمر 78 عاما، أبدى استغرابه من فكرة المقارنة الأزلية بينه وبين ميسي قائلا: كيف تستطيع أن تقارن؟ حتى تُقارن ببيليه، عليك أن تستخدم القدم اليمنى واليسرى وتستطيع استخدام رأسك أيضا.

ويعرف عن ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، إمكانياته العالية باللعب بقدمه اليسرى، وعدم إتقانه اللعب بالرأس بسبب قصر قامته.

يشار إلى أنه في مطلع هذا العام، قال بيليه إن مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، هو أفضل موهبة في العالم حاليا، وفضّله على ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.