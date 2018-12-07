انت الان تتابع تفاصيل خبر لاعب فلسطيني ينضم إلى صفوف ريال مدريد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 7 دجنبر 2018 01:38 صباحاً - نجح اللاعب الفلسطيني الشاب، أمين محاميد (17 عاماً)، اليوم الخميس، في اجتياز اختبارات القبول لينضم إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، لفئة الشباب.

وقال اللاعب الفلسطيني الذي ينحدر من مدينة أم الفحم، إنه فخور بما حقّقه من إنجاز في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، مؤكداً أنه قدّم أفضل ما لديه ليكون لاعباً أساسياً في الفريق، بحسب ما ذكر موقع "الصنارة" المحلي.

ويطمح اللاعب محاميد أن يكون مسقتبلاً لاعباً أساسياً في فريق النادي الإسباني، إلى جانب الصف الأول من النجوم العالميين، كلاعب مهاجم مثلما كان في فريق شبيبة أبناء أم الفحم سابقاً.

وفي أغسطس الماضي، انضمّ اللاعب الفحماوي الواعد إلى فريق أتلتيكو مدريد الاسباني، وذلك بعد أن حاز إعجاب مكتشف اللاعبين، الأرجنتيني كوستافو جيريو، الذي تابعه في أكثر من مباراة.

وانتقل الشاب الفلسطيني للعيش في إسبانيا قبل أشهر قليلة، وانخرط في تدريبات أتلتيكو مدريد، قبل أن ينحج في تجاوز اختبارات ريال مدريد اليوم.