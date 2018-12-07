انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا.. تأجيل 5 مباريات بسبب "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 7 دجنبر 2018 01:38 صباحاً - قرّرت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل 5 مباريات ضمن المرحلة الـ17 من المسابقة، المقرّرة نهاية الأسبوع الحالي؛ وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق فرنسية عدة على خلفيّة احتجاجات حركة "السترات الصفراء".

وفق بيانات أصدرتها الرابطة خلال الساعات الـ48 الأخيرة، فإنها أرجأت، الثلاثاء الماضي، مباريتي باريس سان جيرمان ضد مونبلييه، وتولوز مع ليون، قبل أن تقرّر اليوم تأجيل مباريات موناكو مع نيس، وسانت إتيان مع مرسيليا، وأنجيه مع بوردو.

وعلى أثر ذلك طالب رئيس نادي ليون، جان ميشال أولاس، بتأجيل جميع مباريات هذه المرحلة "للعدالة الرياضية". وقال في هذا الصدد: "أحب أن تسير الأمور المبرمجة بطريقة طبيعية".

وتابع: "يجب إرجاء المرحلة بأكملها بحسب مبدأ العدالة الرياضية، لا سيما أن الأمر يتعلّق بإيجاد تواريخ عندما نخوض الكؤوس الأوروبية أو إذا كان برنامج المباريات مضغوطاً".

وستحسم لجنة المسابقات في رابطة الدوري تواريخ المباريات التي أُرجئت، لكن مهمتها تبدو في غاية التعقيد؛ لأن البرنامج مضغوط جداً مع اقتراب فترة الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة، يضاف إلى ذلك انطلاق مباريات كأس فرنسا.

وشهدت مناطق فرنسية عدة، أبرزها باريس، احتجاجات مطلبية في الأسابيع الماضية عُرفت باسم "السترات الصفراء"؛ اعتراضاً على السياسات الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال شغب في قلب باريس، في حين دعا المحتجون إلى تظاهرات جديدة، السبت المقبل، ما سيتطلب تعبئة من الشرطة.