انت الان تتابع تفاصيل خبر ريفر بليت يصل مدريد استعداداً لمواجهة البوكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 7 دجنبر 2018 01:38 صباحاً - وصل فريق "ريفر بليت" الأرجنتيني إلى مدريد، اليوم الخميس، استعداداً لخوض إياب نهائي كأس ليبرتادوريس لبطل أمريكا الجنوبية لكرة القدم، في استاد سانتياغو برنابيو، بعد يوم واحد من وصول غريمه "بوكا جونيورز" إلى العاصمة الإسبانية.

ومن المتوقع انتشار 2500 من عناصر الشرطة، لتأمين مباراة القمة بين الناديَين الأرجنتينيَّين، يوم الأحد المقبل، والتي تُصنَّف ضمن أشرس المواجهات في هذه الرياضة، وانتقلت من ملعب ريفر بليت إلى ملعب ريال مدريد، بسبب أحداث الشغب.

وسيُغلَق طريق باسيو دي لا كاستيانا، الواصل بين قلب مدريد والاستاد، من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينيتش) يوم الأحد، إذ ستفصل الشرطة بين جمهورَي الفريقين، لتجنب العنف.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 24 نوفمبر الماضي، لكنها تأجلت عقب إصابة لاعبين من بوكا، عندما تعرضت حافلة الفريق لاعتداء من قِبل جماهير ريفر بليت خارج استاد المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وانتهى لقاء الذهاب في ملعب بوكا بالتعادل 2-2 الشهر الماضي. ورغم الانتقال إلى قارة أخرى وقطع مسافة 10 آلاف كيلومتر، نفِدت كل تذاكر مباراة الإياب في استاد برنابيو، الذي يسع 85 ألف مقعد.