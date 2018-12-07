انت الان تتابع تفاصيل خبر عرض كبير من برشلونة لنجم يوفنتوس الصغير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 7 دجنبر 2018 01:38 صباحاً - كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن نيّة نادي برشلونة الإسباني مخاطبة نادي يوفنتوس؛ لأجل الحصول على خدمات لاعب وسط ميدانه، الأورغوياني الدولي رودريغو بيتانكور، البالغ من العمر 21 عاماً.

وقال موقع "كاليتشو ميركاتو" الإيطالي، إن العملاق الإسباني يستهدف التقدّم بعرض إلى السيدة العجوز للتعاقد مع بيتانكور في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، يبلغ قدره 60 مليون يورو.

وظهر بيتانكور هذا الموسم بمستوى فني مميز، مستغلاً إصابة الألمانيين سامي خضيرة، وإيمري شان، ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية ليوفنتوس.

وسيتعيّن على برشلونة في حال نجح في انتداب بيتانكور أن يدفع نصف مبلغ الصفقة إلى الفريق الأرجنتيني بوكا جونيورز، الفريق السابق للاعب الأورغواياني، حسبما تضمّنه عقد بيعه إلى السيدة العجوز.