الامارات | إيكاردي يتوعّد رونالدو ويوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي يتوعّد رونالدو ويوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إيكاردي يحلم بقيادة الإنتر لإطاحة اليوفي اليوم. أ.ف.ب

أكد قائد وهداف إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أنه يتطلع لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يحل فريقه ضيفاً على يوفنتوس، المتصدر وبطل المواسم السبعة الأخيرة، اليوم، في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتوعد إيكاردي اليوفي بالهزيمة، وستكون هذه أول مواجهة بين اللاعبين في البطولة الإيطالية، حيث يرغب إيكاردي في قيادة إنتر ميلان لإلحاق الهزيمة الأولى بيوفنتوس، الذي حقق بداية موسم رائعة، بـ40 نقطة في 14 مباراة (13 فوزاً وتعادل)، بعد أن ضم إلى صفوفه افضل لاعب في العالم خمس مرات، من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

ويحتل إنتر المركز الثالث في الترتيب الحالي برصيد 29 نقطة، لكن فوزه على يوفنتوس قد يُبقي الصراع على اللقب قائماً، بعد أن ابتعد «السيدة العجوز» بثماني نقاط عن وصيفه في الموسم الماضي نابولي، بقيادة مدربه أنشيلوتي.