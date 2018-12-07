الامارات | فينسيوس ليما لقاء مع رونالدينيو في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فينسيوس ليما لقاء مع رونالدينيو في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الوصل، البرازيلي فينسيوس ليما، على حسابه في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام» صورة تجمعه مع النجم البرازيلي رونالدينيو، إذ يزور لاعب السامبا وبرشلونة وميلان السابق دبي، وأبدى ليما سعادته بالالتقاء مع رونالدينيو، حيث يعتبره لاعب الوصل نجمه المفضل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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