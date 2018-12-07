الامارات | إلغاء عقوبة الطرد عن لوفانور

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء عقوبة الطرد عن لوفانور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت لجنة الاعتراض في اتحاد كرة القدم على التظلم الذي تقدم به شباب الأهلي، بشأن طرد المولدوفي لوفانور هنريكي من مباراة الفريق أمام بني ياس، في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، وقررت اللجنة إلغاء عقوبة الطرد عن اللاعب المولدوفي.
وكان لوفانور قد تلقى البطاقة الحمراء في الشوط الثاني من مباراة شباب الأهلي أمام «السماوي»، الذي فاز بالمباراة بثلاثة أهداف دون رد، إذ أثبتت الإعادة التلفزيونية عدم تعمد اللاعب المولدوفي التدخل بعنف ضد لاعب بني ياس، حسن المحرمي، لتقرر لجنة الاعتراض إلغاء العقوبة عن لوفانور، وهي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء عقوبة الطرد بعدما استفاد لاعب الجزيرة، علي مبخوت من الاستئناف ضد قرار طرده في مباراة «فخر أبوظبي» أمام الوحدة في الجولة الـ11.
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