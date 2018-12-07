الامارات | اتحاد الكرة: لا تعديل على لائحة مشاركة الأجانب في كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا تعديل على لائحة مشاركة الأجانب في كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الظفرة يواجه في دور الـ16 ببطولة الكأس فريق دبا الحصن من «الهواة». تصوير: إريك أرازاس

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، خلال اجتماع طارئ عقده بمقره في دبي، أمس، برئاسة نائب رئيس الاتحاد، عبدالله الجنيبي، رداً على ما أثاره نادي دبا الحصن في تصريحات إعلامية بعدم وجود تكافؤ بين فرق الهواة والمحترفين، في ما يتعلق بمشاركة الأجانب في كأس رئيس الدولة، ومدى قانونية وسلامة اللائحة الخاصة بذلك.

وأكد اتحاد كرة القدم أنه «لا تعديل على لائحة مشاركة الأجانب في المسابقة، وأنها سارية المفعول»، وأوضح أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري، في تصريحات صحافية، أن المسابقة ستقام بناء على اللائحة الحالية، لافتاً إلى أن اتحاد الكرة لم يتلقّ أي شكوى رسمية حتى الآن من أي نادٍ في هذا الخصوص. وشدد بن هزام على أن هذه اللائحة أرسلت إلى جميع الأندية في التعميم السنوي، بتاريخ 27 يوليو الماضي، فيما تم أيضاً إرسال لائحة البطولة إلى الأندية يوم 29 نوفمبر الماضي، مؤكداً أن النادي المعني في حال أراد الذهاب إلى الهيئة العامة للرياضة في هذا الخصوص، فإن هذا شأن يخصه.

وتنصّ اللائحة على السماح لأندية دوري الخليج العربي بالمشاركة بأربعة لاعبين أجانب، والحال نفسها تطبق على أندية الدرجة الأولى، عندما تواجه فرقاً بدوري المحترفين. لكن أندية الهواة يُسمح لها في دوري الدرجة الأولى بتسجيل لاعبين أجنبيين فقط في الدوري، إلا أنها حين تواجه فرقاً محترفة في مسابقة الكأس، فبإمكانها إضافة لاعبين اثنين من مواليد الدولة ومثلهما من المقيمين.

وقال بن هزام: «لم نتلقّ أي اعتراض أو شكوى رسمية حتى الآن من أي نادٍ، وفي حال كان هناك أي اعتراض فإن هناك قنوات رسمية يجب اتباعها في هذا الخصوص».

وأضاف: «الاتحاد يعمل لخدمة الأندية، وأبوابه مفتوحة لأي نادٍ لعرض مقترحاته، وهو على استعداد لمناقشتها».

يذكر أن دور الـ16 في كأس رئيس الدولة يقام اليوم وغداً، حيث يلعب فريقا دبا الحصن وحتا من أندية الهواة في مواجهة الظفرة والإمارات على التوالي. في جانب آخر، أكد بن هزام دعم اتحاد الكرة الكامل لنادي العين خلال مشواره المرتقب في كأس العالم للأندية، المقررة في الإمارات اعتباراً من 12 الجاري.

اتحاد الكرة يجري اتصالات لإقامة مباراتين وديتين للمنتخب

كشف أمين عام اتحاد كرة القدم محمد بن هزام الظاهري، أن اتحاد الكرة بدأ اتصالاته لإجراء مباراتين وديتين، يومي 21 و28 الجاري، للمنتخب الوطني، استجابة لرغبة الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الإيطالي زاكيروني.

وقال بن هزام إن مجلس الإدارة استمع لتقرير من نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، عبدالله الجنيبي، بشأن إعداد المنتخب لنهائيات آسيا، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة بحث المقترح المقدم من الجهاز الفني، وتواصل مع خمسة اتحادات وطنية، دون أن يسمِّها، للاتفاق مع اثنين منها على وديتين، خلال التجمع المقبل الذي ينطلق 15 الجاري.