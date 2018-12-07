الامارات | البلغارية بونيفا والأوزبكي مختاروف يفتتحان ألقاب الرماية في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن البلغارية بونيفا والأوزبكي مختاروف يفتتحان ألقاب الرماية في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الرامية البلغارية بونيفا أنتوانيتا الميدالية الذهبية في رماية المسدس لمسافة 25 متراً في بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للسيدات التي تقام في العين، فيما عاد المركز الثاني والميدالية الفضية للفرنسية لامولي ماتيلدي، أما البرونزية فذهبت إلى الفرنسية جوبر فيلي. أما على مستوى بطولة عام زايد، فقد توّج الأوزبكي مختاروف بالمركز الأول، وحل ثانياً نجم الإمارات طاهر أحمد، فيما عاد المركز الثالث إلى الرامي البحريني عبدالخالق عبدالماجد. أما على صعيد مسابقة «الاسكيت»، ففي بطولة عام زايد، تصدّر الإماراتي محمد حسن برصيد 74 طبقاً، فيما حل ثانياً، الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، برصيد 71 طبقاً. وعلى صعيد السيدات تصدرت اليوم الاول الكازاخستانية اوريانبي اسيم برصيد 73 طبقاً. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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