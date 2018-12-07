الامارات | حسن شبر التايكواندو وعلم النفس

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شبر التايكواندو وعلم النفس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني للرجال للتايكواندو، حسن شبر، أنه يجمع بين علم النفس الذي يدرسه في جامعة العين، وممارسة رياضته المحببة التايكواندو، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أقضي معظم وقتي في السفر بين مكان دراستي في العين ومكان التدريب في نادي الشارقة، بينما أسكن في دبي، وكل ما أحصل عليه من وقت فراغ أكرّسه لقراءة الكتب التي تسهّل مهامي الدراسية». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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