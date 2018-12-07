شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة الزمالك و القطن التشادى بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، بإنه تم تحديد يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر الحالي لمواجهة فريق القطن التشادى في ذهاب دور الـ 32 للبطولة الكونفدرالية الافريقية، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

فيما وجه أمير مرتضى الشكر للاعبى الزمالك على تحقيق الفوز على فريق المصري البورسعيدى بثنائية نظيفة واعتلاء قمة مسابقة الدوري العام برصيد 35 نقطة وأوضح إنه تم غلق ملف المباراة من أجل التركيز على مباراة الفريق المقبلة ببطولة الكونفدرالية أمام القطن التشادى.

وأشار المشرف العام للزمالك، بأنه سوف يتم الحديث مجددا مع لاعبي الفريق من أجل عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية، منعا للحصول على إنذارات خاصة وإن الفريق في حاجة لجميع لاعبيه بمختلف البطولات بعد حصول محمود علاء على الإنذار الثالث أمام المصرى.

وأكد أمير مرتضى بأنه تم غلق ملف بطولة الدورى العام بعد خوض مباراة المصري من أجل التفرغ لخوض مباراة القطن التشادى في الكونفدرالية من أجل تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب بالقاهرة قبل خوض مباراة العودة.