مجدداً.. الاتحاد يخسر ووضعه يزداد تعقيداً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عمّق الفيصلي جراح مضيفه اتحاد جدة بعدما ألحق به الخسارة التاسعة هذا الموسم بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح الاتحاد في وضع حرج للغاية حيث يبتعد بفارق 8 نقاط عن الباطن صاحب المركز 14 وهو المركز الذي يبعد الفريق عن الهبوط.

وشهدت المباراة أفضلية للفيصلي الذي ظهر أكثر تنظيماً من الاتحاد الذي وضح استعجاله في بحثه عن هدف السبق. واحتاج الفيصلي 11 دقيقة حتى تمكن مهاجمه الكولومبي دييغو كالديرون من افتتاح التسجيل، بعدما أكمل عرضية زميله البرازيلي لويس غوستافو في شباك الاتحاد.

وحاول الاتحاد العودة إلى المباراة خلال الشوط الأول إلا أنه لم ينجح بسبب صعوبة اختراق دفاع الفيصلي الذي قدّم لاعبوه أداءً مميزاً.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي بنفس طريقة لعبه في حين واصل الاتحاد هجومه العشوائي على مرمى الضيوف الذين اعتمدوا كثيراً على الهجمات المرتدة.

وسنحت فرصة محققة للفيصلي لمهاجمه النيجيري جوزيف كابالا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله حمدان الشمراني ليواجه المرمى ويراوغ الحارس، ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 54 تمكن البرازيلي إيغور روسي مدافع الفيصلي من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية مواطنه لويس غوستافو وحول الكرة برأسه في شباك الاتحاد.

وكثف الاتحاد بحثه عن هدف تقليص الفارق وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه فهد المولد الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالعزيز العرياني ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية، إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 90+4 نجح مهاجم الاتحاد فهد المولد بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرحمن الغامدي ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 16 نقطة متقدماً إلى المركز السابع مؤقتاً، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الأخير.