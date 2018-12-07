شكرا لقرائتكم المبطي بطلاً لشوط الجائزة الكبرى في ختام بطولة الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس خالد المبطي بكأس شوط الجائزة الكبرى لبطولة الدرعية الدولية لقفز الحواجز، ضمن جولات الدوري العربي للفروسية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم للفروسية 2019 بالسويد، التي اختتمت منافساتها يوم السبت بمركز الدهامي للفروسية بالدرعية.

وجاء في المركز الثاني الفارس الإيطالي نتالي، وفي المركز الثالث الفارس رمزي الدهامي، وكان اليوم الختامي للبطولة قد بدأ بالشوط الأول الذي ذهبت نتيجته للفارس محمد حسن آل هادي، وثانيا الفارس صالح بن عميرة، وثالثًا الفارس سلمان العجمي، وقام بتتويج الفائزين نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي.

وفي الشوط الثاني نجح الفارس عبدالله الشربتلي في الظفر بالمركز الأول، وجاء الفارس الإيطالي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الفارس ناصر البقمي.

وأعرب الأمير عبدالله بن فهد عن اعتزازه بنجاح البطولة، مقدمًا شكره وتقديره لجميع العاملين فيها على هذه الجهود، ووصف مستوى البطولة من الناحية الفنية بالقوي، مؤكدًا أن المنافسة بين الفرسان في جميع الأشواط كانت دليلاً على تقارب المستويات وتطلعاتهم لكسب النقاط نحو التأهل.

ولفت رئيس اتحاد الفروسية إلى أن الاتحاد وبدعم من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة، يعمل على إنجاح برامجه على أكمل وجه، والتطلع إلى استمرارية البطولة الدولية.

وعبر الفارس الدولي خالد المبطي عن فخره بالفوز بشوط الجائزة الكبرى في بطولة الدرعية الدولية مشيرا الى أن المنافسة كانت قوية حتى اخر جولة ، وبين المطبي انه يتطلع للتاهل لبطولة كأس العالم من خلال مواصلة المشاركة في بقية جولات الدوري العربي بدولة الإمارات ، مهدياً فوزه لوالده الداعم له في كل المحافل وللأمير تركي بن محمد ولجميع من وقف معه .