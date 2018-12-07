شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن إصابات ثلاثى مواجهة المصرى وفترة غيابهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالزمالك، عن الإصابات التي تعرض لها عبد الله جمعة ومصطفى فتحي وفرجاني ساسى ثلاثى الفريق بمباراة المصري المؤجلة من الجولة الحادية عشر للدوري، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة.
وأكد المصدر أن عبد الله جمعة تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين تعرض مصطفى فتحي لإصابة بكدمة فى أنكل القدم، في حين تعرض فرجاني ساسي لاعب الوسط لإصابة بكدمة بسيطة في القدم، وسيخضع عبد الله جمعة لأشعة على قدمه غدا.
وفاز الفريق الأبيض على المصري بهدفين دون رد، الفوز رفع الفريق الأبيض رصيده إلى النقطة 35 محتلا صدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 16 نقطة يحتل المركز الحادي عشر.
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن إصابات ثلاثى مواجهة المصرى وفترة غيابهم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .