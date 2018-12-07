شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن إصابات ثلاثى مواجهة المصرى وفترة غيابهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالزمالك، عن الإصابات التي تعرض لها عبد الله جمعة ومصطفى فتحي وفرجاني ساسى ثلاثى الفريق بمباراة المصري المؤجلة من الجولة الحادية عشر للدوري، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة.

وأكد المصدر أن عبد الله جمعة تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين تعرض مصطفى فتحي لإصابة بكدمة فى أنكل القدم، في حين تعرض فرجاني ساسي لاعب الوسط لإصابة بكدمة بسيطة في القدم، وسيخضع عبد الله جمعة لأشعة على قدمه غدا.

وفاز الفريق الأبيض على المصري بهدفين دون رد، الفوز رفع الفريق الأبيض رصيده إلى النقطة 35 محتلا صدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 16 نقطة يحتل المركز الحادي عشر.