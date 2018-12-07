شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والطلائع وسبورتنج فى دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 35 /16، فى إطار مباريات الجولة الجولة العاشرة بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2018/2019.
كما شهدت هذه الجولة فوز كل من الأولمبى على الحوار بنتيجة 27 /19و طلائع الجيش على الزمالك بنتيجة 22 /20 وسبورتنج على بورسعيد بنتيجة 22 /14.
فيما شهدت تشهد نفس الجولة فوز كل من 6 أكتوبر على هليوليدو بنتيجة 42/20 وسموحة على هليوبوليس بنتيجة 30/27 والشمس على البنك الأهلى بنتيجة 22 /15 والزهور على بترول أسيوط بنتيجة 29 /20، بينما تعادل فريقا الجزيرة والطيران بنتيجة 26 /26.
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