شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والطلائع وسبورتنج فى دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 35 /16، فى إطار مباريات الجولة الجولة العاشرة بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2018/2019.

كما شهدت هذه الجولة فوز كل من الأولمبى على الحوار بنتيجة 27 /19و طلائع الجيش على الزمالك بنتيجة 22 /20 وسبورتنج على بورسعيد بنتيجة 22 /14.

فيما شهدت تشهد نفس الجولة فوز كل من 6 أكتوبر على هليوليدو بنتيجة 42/20 وسموحة على هليوبوليس بنتيجة 30/27 والشمس على البنك الأهلى بنتيجة 22 /15 والزهور على بترول أسيوط بنتيجة 29 /20، بينما تعادل فريقا الجزيرة والطيران بنتيجة 26 /26.