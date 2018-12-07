شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 6 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها فوز الفريق الأبيض على المصرى بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.
الزمالك يتخطى المصرى بثنائية ويواصل سلسلة الانتصارات بالدورى
واصل الزمالك سلسلة انتصاراته بمسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على المصرى بنتيجة 2/0 بالمباراة التى أقيمت بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز، وأحرز ثنائية الزمالك محمود كهربا ويوسف أوباما بالدقائق 11 و38 على التوالى.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 35 ليواصل التربع على عرش مسابقة الدورى بينما تجمد رصيد المصرى عند النقطة 16 محتلاً المركز الـ 12 بالترتيب العام.
الزمالك يُحدد برنامجه استعدادًا للقطن بعد ثنائية المصرى
رفض الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى جروس، منح اللاعبين راحة بعد مباراة المصرى التى فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدورى ويستأنف الفريق تدريباته غدًا.
ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا استعدادًا لمباراة القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري، وسيحصل اللاعبون على راحة يوم السبت المقبل.
الزمالك يحدد 14 ديسمبر موعدًا لمواجهة القطن.. وتحذير من الإنذارات محليًا
كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، عن أنه تم تحديد يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر الحالى لمواجهة فريق القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام على ملعب بتروسبورت.
وأشار المشرف العام للزمالك، إلى أنه سوف يتم الحديث مجددًا مع لاعبى الفريق من أجل عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية، منعًا للحصول على إنذارات خاصة أن الفريق فى حاجة لجميع لاعبيه بمختلف البطولات بعد حصول محمود علاء على الإنذار الثالث أمام المصرى.
محمود علاء يغيب عن الزمالك فى المباراة المحلية المقبلة
تأكد غياب محمود علاء، مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض فى المباراة المحلية المقبلة سواء كانت فى بطولة الدورى أو كأس مصر حيث لم يتحدد حتى الآن موعد المواجهة المقبلة للفريق الأبيض.
وحصل محمود علاء على إنذار أصفر فى مواجهة المصرى المقامة حاليًا، على استاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
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