شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 6 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها فوز الفريق الأبيض على المصرى بثنائية نظيفة فى الدورى الممتاز.

الزمالك يتخطى المصرى بثنائية ويواصل سلسلة الانتصارات بالدورى

واصل الزمالك سلسلة انتصاراته بمسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على المصرى بنتيجة 2/0 بالمباراة التى أقيمت بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز، وأحرز ثنائية الزمالك محمود كهربا ويوسف أوباما بالدقائق 11 و38 على التوالى. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 35 ليواصل التربع على عرش مسابقة الدورى بينما تجمد رصيد المصرى عند النقطة 16 محتلاً المركز الـ 12 بالترتيب العام.

الزمالك يُحدد برنامجه استعدادًا للقطن بعد ثنائية المصرى

رفض الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى جروس، منح اللاعبين راحة بعد مباراة المصرى التى فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدورى ويستأنف الفريق تدريباته غدًا. ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا استعدادًا لمباراة القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري، وسيحصل اللاعبون على راحة يوم السبت المقبل.

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