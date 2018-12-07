اهداف مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الزمالك على المصرى بثنائية محمود كهربا ويوسف أوباما حيث سجل كل منهما هدفًا بالدقيقتين 11 و38 بمسابقة الدورى المصرى الممتاز ليحقق الأبيض انتصارًا بنتيجة 2/0 بالمباراة التى أقيمت بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 35 ليواصل التربع على عرش مسابقة الدورى بينما تجمد رصيد المصرى عند النقطة 16 محتلاً المركز الـ 12 بالترتيب العام.

تشكيل الفريقين بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة و محمود علاء و محمد عبد السلام و حمدى النقاز

خط الوسط: محمود كهربا وطارق حامد وفرجانى ساسى و مصطفى فتحى ويوسف أوباما

خط الهجوم: كاسونجو

بينما بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد شوشة، وحجاج عويس، ومحمد كوفى، ومصطفى مارسيلو

خط الوسط: فريد شوقى، ومحمد جابر، وإسلام عيسى، ومحمود حمد، ومحمود القط

خط الهجوم: أحمد جمعة

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومى فى محاولة لمباغته لاعبى المصرى بهدف مبكر وقاد كاسونجو هجمة خطيرة بالدقيقة الأولى من الجبهة اليمنى ومرر عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن تدخل الدفاع البورسعيدى لتشتيت الكرة.

وكاد إسلام عيسى أن يسجل أول أهداف المصرى بالدقيقة 5 بعد توغل فى دفاعات الزمالك من الجبهة اليسرى وسدد الكرة بقوة لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لجنش.

ومرر أوباما كرة سحرية لكهربا بالدقيقة 7 حاول الأخير استغلالها ومراوغة حارس المصرى لكن تدخل الدفاع فى اللحظة الأخيرة ويحول الكرة لركلة ركنية.

واحتسب أحمد الغندور ركلة حرة مباشرة للمصرى بالدقيقة 8 على حدود منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل طارق حامد مع أحمد جمعة وسط اعتراض لاعبي الأبيض.

وسجل كهربا هدفا عالميا للزمالك بالدقيقة 11 من تسديدة بعيدة المدى بعد استلام تمريرة سحرية بالصدر من كاسونجو يضعها بإتقان فى شباك المصرى ليتقدم الأبيض بأولى الأهداف.

وحاول أحمد جمعة تهديد مرمى الزمالك بتسديدة مفاجئة بالدقيقة 18 لكنها تمر بعيدًا عن المرمى الأبيض.

وضغط الزمالك بشكل متواصل منذ الدقيقة 20 وقاد التونسى حمدى النقاز الطوفان الأبيض من الجبهة اليمنى بتوجيه أكثر من عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء المصرى لكن تصدى لها الدفاع البورسعيدى.

وكاد إسلام عيسى أن يستغل هفوة دفاعية بيضاء بالدقيقة 23 بعد تمريره خاطئة من عبد الله جمعة لتصل الكرة للاعب المصرى وسددها مباشرة تجاه المرمى لكن تصدى لها جنش.

وأطلق مصطفى فتحى تسديدة صاروخية بالدقيقة 33 لكنها تعلو عارضة المصرى.

وسقط كهربا على الأرض بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى المصرى لكنه يعود سريعًا للملعب ويستكمل اللعب بشكل طبيعى.

وواصل إسلام عيسى محاولة افتتاح التسجيل للمصرى بتسديدة قوية بالدقيقة 36 لكن الكرة تبتعد عن مرمى الزمالك.

وأنقذ القائم مرمى المصرى من استقبال هدف ثانٍ بالدقيقة 37 بعد تسديدة متقنة من حمدى النقاز.

ونجح أوباما فى تسجيل ثانى أهداف الزمالك بالدقيقة 38 من هجمة منظمة قادها مصطفى فتحى ومرر الكرة لكاسونجو الذى مررها بالكعب للنقاز ويقوم الأخير بتمرير الكرة لأوباما لينفرد الأخير بالمرمى ويضعها فى شباك المصرى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء فى وجه محمود علاء مدافع الزمالك بعد كرة مشتركة بينه وبين أحد لاعبى المصرى.

وأنقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 41 بعد هجمة مرتدة للمصرى انتهت بتمريره خطيرة من إسلام عيسى تجاه أحمد جمعة لكن نجح جنش فى تحويل الكرة لركلة ركنية

وأسقط محمود علاء داخل أرضية الملعب متأثرًا بإصابة بالدقيقة 44 ليدخل الجهاز الطبى للزمالك لمنحه العلاج اللازم قبل استكمال اللعب.

واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الأولى حصول التونسى حمدى النقاز على بطاقة صفراء بعد اشتباك بينه وبين محمود حمد لاعب المصرى.

وأعلن أحمد الغندور انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى أجرى مصطفى يونس المدير الفنى للمصرى تغييرين بخروج محمود القط ونزول أحمد شكرى وخروج حجاج عويس ونزول إسلام عطية فى محاولة لتنشيط الهجوم وتعديل النتيجة.

وبدأ لاعبو الزمالك الشوط الثانى بالتراجع فى وسط ملعبهم لمواجهة الهجمات البورسعيدية المنتظرة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة فى محاولة لتسجيل الهدف الثالث.

واستحوذ لاعبو المصرى على الكرة خلال الـ 10 دقائق الأولى من الشوط الثانى لكن دون خطورة حقيقيه على المرمى الأبيض.

وأهدر مصطفى فتحى فرصة تسجيل الهدف الثالث للزمالك بالدقيقة 56 بعد تلقى تمريرة سحرية من فرجانى ساسى لينفرد بالمرمى ويحاول تسديد الكرة "لوب" أثناء خروج الحارس أحمد مسعود لكنها تعلو عارضة مرمى المصرى.

وسقط محمود علاء داخل أرضية الملعب بالدقيقة 60 متأثرًا بإصابة فى القدم ليتدخل الجهاز الطبى لمنحه العلاج اللازم ثم استكمل اللاعب المباراة بشكل طبيعى.

وسدد أحمد جمعة الكرة تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 63 لكنها تصل سهلة فى يد جنش.

وأجرى السويسرى جروس أولى تغييرات الزمالك بالدقيقة 67 بخروج عبد الله جمعة لتعرضه للإصابة ونزول حازم إمام بدلا منه ليشارك كظهير أيسر وليس ظهير أيمن وفقا لمركزه الأساسى.

وتراجع أداء لاعبي الزمالك بشكل كبير مع مرور الوقت لاعتماد اللاعبين على الفردية وغياب الجماعية التى ميزت الأداء فى الشوط الأول وتسببت فى تسجيل هدفين ما أدى لعدم استغلال المساحات الواسعة التى ظهرت فى دفاعات المصرى لاندفاع الأخير للهجوم لتعديل النتيجة.

وأهدر مصطفى فتحى فرصة إضافة هدف جديد للزمالك بالدقيقة 77 بعد تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لكنها "يشوط" الأرض بدلاً من الكرة ليتأثر بإصابة فى قدمه وينزل بدلاً منه إبراهيم حسن فى ثانى التغييرات البيضاء.

وتعرض التونسى فرجانى ساسى للإصابة بالدقيقة 80 ليغادر الملعب ونزل محمود عبد العزيز بدلاً منه فى التغيير الثالث والأخير للزمالك.

وأنقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 81 بعد خطأ من حمدى النقاز فى تشتيت الكرة لتصل لأحمد جمعة ويسددها تجاه المرمى لكن يتدخل جنش فى اللحظة الأخيرة وينقذ مرماه.

وأجرى المصرى التغيير الثالث والأخيرة بالدقيقة 84 بنزول عبد الناصر محمد "دي ماريا" وخروج محمد جابر.

وكاد إبراهيم حسن أن يضيف الهدف الثالث للزمالك بالدقيقة 87 بعد تلقى عرضية خطيرة من كهربا ويسدد الكرة لكن خارج المرمى.

ويقود أحمد جمعة هجمة خطيرة للمصرى بالدقيقة 89 لكن يتدخل محمد عبد السلام مدافع الزمالك ويدفعه لتسديد الكرة خارج المرمى.

واحتسب أحمد الغندور حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الأولى احتساب ركلة حرة للمصرى على حدود منطقة الجزاء يسددها محمد كوفى بقوة لكن تصدى لها جنش بإتقان.

وأعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الزمالك بثنائية نظيفة ليواصل الأبيض تحقيق الانتصارات بمسابقة الدورى وتصدر جدول ترتيب البطولة.