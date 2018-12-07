شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 العديد من الأخبار المهمة أبرزها الزمالك يتخطى المصرى بثنائية ويواصل سلسلة الانتصارات بالدورى الزمالك يتخطى المصرى بثنائية ويواصل سلسلة الانتصارات بالدورى واصل الزمالك سلسلة انتصاراته بمسابقة الدورى المصرى الممتاز بتحقيق فوز جديد على المصرى بنتيجة 2/0 بالمباراة التى أقيمت بملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز، وأحرز ثنائية الزمالك محمود كهربا ويوسف أوباما بالدقائق 11 و38 على التوالى. رمضان صبحى يرفض الدورى الفرنسى ويقرر العودة للأهلى ساعات قليلة تفصل رمضان صبحى نجم منتخبنا الوطنى عن العودة للنادى الأهلى، بعد سفر نادر شوقى وكيل اللاعب لإنجلترا لإتمام الاتفاق بشكل رسمى مع إدارة هيدرسيفيلد بخصوص الصفقة. مصدر بالأهلى: الإعلان عن المدرب الأسبوع المقبل.. وجوزيه مُرشح أكد مصدر داخل إدارة الأهلى أن الإعلان عن المدرب الجديد الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشدداً على أن إدارة النادى تسعى للتعاقد مع مدرب ينجح فى تطوير أداء الفريق وإعادته لمنصات التتويج.

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