شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد برنامجه استعدادًا للقطن بعد ثنائية المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس، منح اللاعبين راحة بعد مباراة المصرى التى فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للدورى ويستأنف الفريق تدريباته غدًا.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا استعدادًا لمباراة القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية المقرر لها أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر الجاري، وسيحصل اللاعبون على راحة يوم السبت المقبل.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 35 ويبتعد بصدارة الدورى الممتاز بعد الفوز على المصرى، فى حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدى عند 16 نقطة يحتل المركز الحادى عشر.