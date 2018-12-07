شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى : عندما تصبح الحياة أصعب تحدى نفسك .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد هانى نجم النادى الأهلى، أحد أهم عناصر الفريق خلال السنوات القليلة الماضية، وحقق العديد من البطولات مع الفريق الأحمر خلال فترة تواجده.

هانى عاد مؤخرا من إصابة لحقت به خلال مباراة الإياب من نهائى دورى أبطال أفريقيا والذى خسره الأهلى أمام الترجى التونسى، حيث نشر هانى عبر حسابه مجموعة من الصور أثناء تواجده فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" مع كل من اللاعبين مؤمن زكريا وصالح جمعة، وعلق على الصور قائلا:"عندما تصبح الحياة أصعب .. تحدي نفسك .. لتكون أقوى "

يذكر أن النادى الأهلى قد تغلب على فريق الجونة أمس الأربعاء بنتيجة هدفين مقابل هدف لكل من أحمد الشيخ ووليد سليمان ليصعد إلى المركز العاشر فى ترتيب الدورى .



أثناء التدريبات



محمد هانى فى الجيم



هانى ومؤمن وصالح جمعة