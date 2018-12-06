الزمالك يحدد موعد أولى مبارياته في الكونفيدرالية

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، تحديد موعد مباراة الذهاب بالدور الثاني من الكونفيدرالية الإفريقية أمام القطن التشادي لتقام الجمعة المقبلة يوم 14 ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب أمام القطن بطل التشاد على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وهي الانطلاقة الأولى للفريق في الكونفيدرالية التي يشارك بها كبطل لكأس مصر.

وتقام مباراة العودة في تشاد عقب لقاء الذهاب بأسبوع واحد، ويتأهل الفريق الفائز لمرحلة “بلاي أوف” أمام الأندية التي ستودع الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

كانت أخر مباريات الزمالك الإفريقية قد لعبها أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، لكنه ودع البطولة بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقات الفوز 2-1 في مباراتي الذهاب والعودة.

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