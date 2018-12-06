شكرا لقرائتكم رونالدو لاعب الشهر فى يوفنتوس.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب فى يوفنتوس عن شهر نوفمبر الماضى. وأعلن الموقع الرسمى لليوفى حصول رونادو على الجائزة، بعد تألقه اللافت للنظر خلال الشهر الماضى، حيث احرز الدون 3 أهداف، من بينها هدفين فى الدورى الإيطالى أمام ميلان وسبال، بالإضافة إلى هدف رائع فى مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزى فى دورى أبطال أوروبا. ويحتل رونالدو صدارة هدافى الدورى الإيطالى برصيد 10 أهداف بالمشاركة مع البولندى كريستوف بياتيك مهاجم جنوى.

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