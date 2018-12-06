شكرا لقرائتكم جوميز يغيب 6 اسابيع عن ليفربول بداعى الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى ليفربول إصابة مدافع جو جوميز بكسر فى الساق اليسرى، وذلك عقب تعرضه للإصابة فى مواجهة الريدز أمس الأربعاء أمام بيرنلى بالدورى الإنجليزى، والتى انتهت بفوز الريدز 2-1. وذكر الموقع الرسمى للنادى الإنجليزى أن جوميز سغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى 6 أسابيع. وكان جوميز قد غادر ملعب اللقاء فى الشوط الأول متأثرا بالإصابة، وشارك بدلا منه ترينت الكسندر-أرنولد. ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدورى الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتى.

إصابة جوميز جوميز على العكاز

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