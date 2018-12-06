شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون والروح مفتاح تفوق الحكام فى لقاء الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * المصري
المسابقة : الدوري المصري ( الأسبوع الحادي عشر المؤجل )
إستاد : برج العرب
نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الزمالك
حكم ساحة : احمد الغندور
المساعد الأول : احمد توفيق طلب
المساعد الثاني : هاني عبدالفتاح
الحكم الرابع : محمد السعداوي
الإضافي الأول : سعيد حمزه
الإضافي الثاني : صبحي العمراوي
ميزان التقييم لطاقم التحكيم :
حكم المباراة : احمد الغندور
الشخصية والسيطرة علي المباراة : تمكن الحكم من السيطرة علي أحداث وسير المباراة بفضل قراراته الصحيحة علي مدار الشوطين نتيجة التعاون الايجابي بينه وبين طاقم التحكيم .
القرارات الفنية : نسبه تقدير الأخطاء 89 % وهي نسبه جيده في التمييز بين الأخطاء بشكل صحيح .
العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كلا من محمود علاء , حمدي النقاز في الدقيقتين 40 , 45 للسلوك الغير رياضي والقرارات صحيحه .
أهم وأفضل القرارات :تعاون سعيد حمزه مع حكم المباراه في إنذار لاعب الزمالك محمود علاء .
اللياقة البدنية والتمركز : استخدام جيد لعنصر السرعة القصوى في الدقائق 3 , 42 , 87 ومتابعه للعب ودخول منطقه الجزاء للمشاهدة دون عرقله مسيره اللعب ,
التعاون مع طاقم التحكيم : تعاون جيد بين طاقم التحكيم وتطبيق جيد لما تم في اجتماع ما قبل المباراة خاصة من الحكم الإضافي الأول سعيد حمزه .
درجه صعوبة المباراة : كانت المباراة متوسطه المستوي بفضل نتيجه المباراه
ما يجب تطويره في أداء الحكم : توقع مناطق اللعب خاصة في عمليات التحضير والبعد عن مكان اللعب .
الحكمان المساعدان :
المساعد الأول : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 47 بتقدير صحيح وفي الدقيقه 59 أشار علي تسلل غير صحيح علي لاعب المصري .
المساعد الثاني : تعاون مع الحكم في احتساب مخالفه بالقرب منه في الدقيقه 74 بتقدير صحيح وتحركات جانبيه أثناء اللعب وتوقف اللعب في الدقيقه 3 , 4 من الشوط الأول .
الحكم الرابع : سيطرة جيده علي المنطقة الفنية ويجب الاهتمام بالتفتيش علي معدات اللاعبين .
الحكمان الإضافيان : تعاونوا مع الحكم طبقا للقانون تحركات جيده خارج الخطوط وتفوق وتركيز شديد من المساعد الإضافي سعيد حمزه في التعاون المثمر مع الحكم .
التقييم بالدرجات : حكم المباراة 8,7 /10 المساعد الأول 8,5 / 10 المساعد الثاني 8,6 / 10 الحكم الرابع 8,5 / 10 الحكم الإضافي الأول 8,7 /10 الإضافي الثاني 8,5 / 10
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