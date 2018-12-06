شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون والروح مفتاح تفوق الحكام فى لقاء الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * المصري

المسابقة : الدوري المصري ( الأسبوع الحادي عشر المؤجل )

إستاد : برج العرب

نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم ساحة : احمد الغندور

المساعد الأول : احمد توفيق طلب

المساعد الثاني : هاني عبدالفتاح

الحكم الرابع : محمد السعداوي

الإضافي الأول : سعيد حمزه

الإضافي الثاني : صبحي العمراوي

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : احمد الغندور

الشخصية والسيطرة علي المباراة : تمكن الحكم من السيطرة علي أحداث وسير المباراة بفضل قراراته الصحيحة علي مدار الشوطين نتيجة التعاون الايجابي بينه وبين طاقم التحكيم .

القرارات الفنية : نسبه تقدير الأخطاء 89 % وهي نسبه جيده في التمييز بين الأخطاء بشكل صحيح .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كلا من محمود علاء , حمدي النقاز في الدقيقتين 40 , 45 للسلوك الغير رياضي والقرارات صحيحه .

أهم وأفضل القرارات :تعاون سعيد حمزه مع حكم المباراه في إنذار لاعب الزمالك محمود علاء .

اللياقة البدنية والتمركز : استخدام جيد لعنصر السرعة القصوى في الدقائق 3 , 42 , 87 ومتابعه للعب ودخول منطقه الجزاء للمشاهدة دون عرقله مسيره اللعب ,

التعاون مع طاقم التحكيم : تعاون جيد بين طاقم التحكيم وتطبيق جيد لما تم في اجتماع ما قبل المباراة خاصة من الحكم الإضافي الأول سعيد حمزه .

درجه صعوبة المباراة : كانت المباراة متوسطه المستوي بفضل نتيجه المباراه

ما يجب تطويره في أداء الحكم : توقع مناطق اللعب خاصة في عمليات التحضير والبعد عن مكان اللعب .

الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 47 بتقدير صحيح وفي الدقيقه 59 أشار علي تسلل غير صحيح علي لاعب المصري .

المساعد الثاني : تعاون مع الحكم في احتساب مخالفه بالقرب منه في الدقيقه 74 بتقدير صحيح وتحركات جانبيه أثناء اللعب وتوقف اللعب في الدقيقه 3 , 4 من الشوط الأول .

الحكم الرابع : سيطرة جيده علي المنطقة الفنية ويجب الاهتمام بالتفتيش علي معدات اللاعبين .

الحكمان الإضافيان : تعاونوا مع الحكم طبقا للقانون تحركات جيده خارج الخطوط وتفوق وتركيز شديد من المساعد الإضافي سعيد حمزه في التعاون المثمر مع الحكم .

التقييم بالدرجات : حكم المباراة 8,7 /10 المساعد الأول 8,5 / 10 المساعد الثاني 8,6 / 10 الحكم الرابع 8,5 / 10 الحكم الإضافي الأول 8,7 /10 الإضافي الثاني 8,5 / 10