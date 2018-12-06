شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة المنافسة فى بطولة بلاك بول للإسكواش..ومواجهات مصرية بدور الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام غدًا الجمعة 4 مباريات لاتنقصها الإثارة والندية بدور الـ 16 ببطولة بلاك بول للإسكواش، حيث يلتقي سيمون مع بول كول، وعلى فرج مع سوراف.

ويتنافس 4 لاعبين مصريين، حيث يلتقى محمد الشوربجى و كريم عبد الجواد وتختتم المباريات بلقاء محمد أبو الغار و طارق مؤمن.

وشهدت منافسات اليوم من بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش منافسة ساخنة تفوقت على الأجواء الباردة والأمطار التي هطلت على القاهرة، وشهدت المباريات تفوقا مصريا كالعادة رغم مشاركة عدد من أبرز لاعبي العالم.

وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي :

فوز المصري محمد ابو الغار على الانجليزي جور ٣-١

وفوز المصري كريم عبد الجواد على الماليزي ديجوا ٣-١

وفي مباراة مصرية خالصة فاز علي فرج على مواطنه مصطفى عسال ٣-٠

وتألق المصري طارق مؤمن وحقق فوزا سهلا على الألماني رافيل ٣-٠

وبذات النتيجة فاز المصنف الأول عالميا محمد الشوربجي على لاعب هونج كونج أين يو.