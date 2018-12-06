شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 6/12/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل.

الأهلى يقرر الاستغناء عن كوليبالى فى الشتاء

قرر الجهاز الفنى للأهلى الاستغناء عن المالى ساليف كوليبالى مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تراجع مستواه خلال الفترة الماضية بشكل واضح، بالإضافة لرغبة الأهلى فى التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه فى يناير سواء لتدعيم الهجوم أو خط الوسط .

عمرو طارق يدخل حسابات الأهلى لتدعيم دفاعه فى الشتاء

دخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع عمرو طارق، لاعب المنتخب الوطنى ونادى أورلاندو سيتى الأمريكى، تمهيداً لضمه خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن اللاعب متواجد فى القاهرة حالياً برفقة وكيلته للتفاوض حول تفاصيل الانتقال للفريق الأحمر.

رمضان صبحى يرفض الدورى الفرنسى ويقرر العودة للأهلى

ساعات قليلة تفصل رمضان صبحى نجم منتخبنا الوطنى عن العودة للنادى الأهلى، بعد سفر نادر شوقى وكيل اللاعب لإنجلترا لإتمام الاتفاق بشكل رسمى مع إدارة هيدرسيفيلد بخصوص الصفقة.

وعلم ”الخليج 365” أن رمضان صبحى تلقى عرضا مغريا من الدورى الفرنسى خلال الساعات الماضية، إلا أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه أن رغبته الأولى فى الوقت الحالى هى العودة للأهلى الذى يحتاج لجهود أبنائه.

الأهلى يمنح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على الجونة فى الدورى

قرر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة محمد يوسف، منح الفريق راحة من التدريب اليوم، على أن يستأنف تدريباته صباح غد الجمعة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على الجونة 2ـ1 فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى العام.

مصدر بالأهلى: الإعلان عن المدرب الأسبوع المقبل.. وجوزيه مُرشح

أكد مصدر داخل إدارة الأهلى أن الإعلان عن المدرب الجديد الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشدداً على أن إدارة النادى تسعى للتعاقد مع مدرب ينجح فى تطوير أداء الفريق وإعادته لمنصات التتويج.

وقال المصدر لليوم السابع، "مانويل جوزيه ضمن المرشحين بقوة لتدريب الأهلى، وهناك مقترح لتعيينه مديرا رياضيا أو مستشارا فنيا، على أن يتم إسناد المسئولية الفنية لمساعده ومدرب الإسماعيلى السابق بيدرو بارنى"، كاشفاً فى الوقت ذاته أن هناك منافسة من عددة مدربين آخرين منهم الفرنسي ديسابر.

مفاجأة.. الزمالك يتدخل لإفساد انتقال مهاجم غزة للأهلى

فى مفاجأة من العيار الثقيل، شهدت الساعات الماضية دخول مسئولى الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع نادى غزة للحصول على خدمات اللاعب الفلسطينى حامد حمدان، مهاجم الفريق، رغم إعلان النادى الأهلى التعاقد معه منذ أيام.

وكشف مصدر مقرب من مهاجم غزة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب لم يوقع عقودا رسمية مع النادى الأهلى حتى الآن، بسبب بعض الخلافات الداخلية داخل القلعة الحمراء حول إتمام الصفقة، ووقع استمارات رغبة فقط، واستغل نادى الزمالك الموقف وتواصل مع اللاعب للحصول على توقيعه الرسمى وإنهاء الصفقة مع ناديه الفلسطينى قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء.

الأهلى يحصل على توقيع محمود وحيد لاعب المقاصة

حصل النادى الأهلى على توقيع محمود وحيد، لاعب مصر المقاصة، لمدة أربع سنوات ونصف، ليقترب اللاعب من الانتقال للقلعة الحمراء بعد موافقة مسئولى المقاصة على بيعه للأهلى.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن توقيع اللاعب تم فى منزل هاني سعيد نجم المقاصة والزمالك السابق.

فى الوقت الذى تدخل الزمالك أيضاً فى الساعات الأخيرة بقوة لضم محمود وحيد وخطفه من الأهلى، لتحسم رغبة اللاعب وجهته فى نهاية الأمر.