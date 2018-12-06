شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجي يضرب موعدًا مع عبد الجواد فى ربع نهائى بلاك بول المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم محمد الشوربجي، لاعب الإسكواش والمصنف الأول عالميًا، المقعد المصري الأخير في دور الـ8 ببطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على نظيره الماليزي إيان يونج المصنف رقم 42 عالميًا، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 29 دقيقة فقط. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي..11-9, 11-5, 11-6 علي الترتيب. ولحق الشوربجي بأربعة لاعبين مصريين تأهلوا لربع نهائي بلاك بول وهم، محمد أبو الغار، كريم عبد الجواد،علي فرج، وطارق مؤمن. ويواجه محمد الشوربجي مواطنه كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف التاسع عالميا في ربع نهائي بلاك بول.

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