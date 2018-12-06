شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أزمات تحاصر الإسماعيلى رغم التأهل الأفريقى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن فريق الإسماعيلى فاز على منافسه ماسيجير البوروندى، بنتيجة 2 / 1 فى منافسات جولة الإياب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا، ونجح فى التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، إلا أن هناك عدة أزمات تحاصر الفريق خلال الفترة الحالية.

رحيل فييرا

الأزمة الأولى هى رحيل فييرا حيث أعلن المدير الفنى للفريق يوسف فييرا أنه سيرحل عن الدراويش عقب مباراته أمام الرجاء المغربى وإصراره على الرحيل عقب مواجهة الإياب بدور الستة عشر للبطولة العربية أمام الرجاء المغربى والمقرر لها الثلاثاء المقبل مع فشل محاولات إقناعه بالبقاء وهو ما يجعل مسئولى الدراويش يبحثون عن البديل فى أسرع وقت.

هروب الحضرى

انتهت العلاقة بين عصام الحضرى والنادى الإسماعيلى بعد تحويله للتحقيق عقب تخلفه عن السفر مع الفريق إلى بوروندي للمشاركة فى أولى مباريات الفريق بدورى أبطال أفريقيا أمام ماسيجير نيجوزى بذهاب دور التمهيدى، وأعلن اللاعب قرار الرحيل رسميًا عن الفريق بالإضافة إلى تقدم مسئولى الإسماعيلى بشكوى ضد الحارس للجبلاية .

تصارع الاندية على اللاعبين

أزمة أخرى يعانى منها الإسماعيلى وهى صراع الأندية على بعض اللاعبين مثل محمود متولى وباهر المحمدى وكريم بامبو ، حيث طلب الأهلى ضم المحمدى ومتولى مقابل 20 مليون و 4 لاعبين أخرين، وهو ما يهدد استقرار الفريق ويؤثر سلبًا على أجاء اللاعبين فى المباريات