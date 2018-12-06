عمرو ابوبكر3
أكد مصطفى يونس المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المصري، أن الشعب البورسعيدي معتاد على الإنقلاب على المدير الفني لفريق المصري، ولكن لا يوجد مدرب في العالم يقوّم فريقا في 10 أيام.
وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي زكريا ناصف في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أنه مستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة حيث انه مرتبط بكلمة مع الجهاز الإداري وبعقود مبرمة.
واشار يونس الى أن، حسام حسن لم يبنِ الفريق في أيام قليلة، ولكنه استمر في السقوط والنجاح حتى استقر بشكل مميز، فلابد من إطالة الفترة المسموحة...
شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .