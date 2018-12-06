الانطلاقة الأفضل لأوباما و"الهداف الأبيض".. ضمن 6 علامات من فوز الزمالك أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قطار الزمالك واصل انتصاراته في بطولة الدروي ليُعزز من صدارته لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة جمعهم من 14 مباراة ليوسع الفارق بينه وبينه بيراميدز الوصيف صاحب الـ 26 نقطة من 13 مباراة.

وعقب فوز الزمالك أمام المصري بثنائية نظيفة مساء اليوم الخميس سًجلت 6 علامات نستعرضها في التقرير التالي:

1) سلسلة الانتصارات

الزمالك يُحقق الفوز السابع على التوالي في الدوري.

2) الانطلاقة الأفضل لأوباما

لاعب الزمالك ـ الذي كانت بداية ظهوره في الدوري الممتاز موسم 2013/2014 ـ وصل لهدفه الـ 7 خلال 14 مباراة بالبطولة صنع خلالها أيضًا هدفين وهي الانطلاقة الأفضل له فكان أقصى مُعدل تهديفي له بالدوري موسم 2015/2016 مع الاتحاد السكندري حينما سجل 7 أهداف وصنع هدف لزملائه ببطولة الدوري ولكن خلال 32 مباراة.

3) ثلاثي الزمالك في القمة

بهدف أوباما اليوم في مرمى المصري رفع رصيده إلى الهدف السابع متساويًا مع زميله كهربا الذي سجل أيضًا في مرمى الفريق البورسعيدي اليوم ليحلا في المركز الثاني بجدول هدافي الدوري خلف محمود علاء زميله بالفريق المتصدر بـ 8 أهداف.

4) النقاز في خطر

حصل التونسي حمدي النقاز في الدقيقة 47 من عمر لقاء المصري على بطاقة صفراء تُعد الثانية له على التوالي بعد البطاقة التي حصل عليها أمام حرس الحدود في الدقيقة 95 من عمر اللقاء الذي جمعهم يوم 5 نوفمبر الماضي.

5) غياب محمود علاء

حصل محمود علاء على البطاقة الصفراء الثالثة على التوالي له مع الزمالك بالموسم الجاري ليغيب عن مباراته المحلية القادمة للإيقاف.

6) مصطفى فتحي

تُعد مباراة المصري البورسعيدي هي الأولى لمصطفى فتحي التي يخوضها مع الزمالك أساسيًا خلال الموسم الجاري 2018/2019 ولكنه خرج مُصابًا في الدقيقة 78 من الشوط الثاني.